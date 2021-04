Marie-Sophie Lacarrau absente du 13h de TF1 : la Covid-19 chamboule ses plans !

Alors qu'elle est attendue par les fidèles téléspectateurs du journal télévisé de 13h sur TF1, Marie-Sophie Lacarrau leur pose un lapin ! En effet, sur Twitter ce lundi 26 avril 2021, la journaliste en poste depuis quatre mois annonce qu'elle ne sera pas de la partie. Et il faut dire qu'elle a une raison valable de s'absenter : elle est en isolement à cause de la Covid-19 !

"Pas de rentrée pour moi aujourd'hui. Le Covid m'empêche de vous retrouver comme prévu à 13h. Je termine mon isolement et je reviens en pleine forme au plus vite", lance-t-elle sur le site de micro-blogging, sans en dire plus. Ainsi, Marie-Sophie Lacarrau a peut avoir contracté le coronavirus, ou être seulement cas contact... Toutefois, son message fait place au doute : elle espère revenir "en pleine forme", ce qui sous-entend qu'elle est peut-être mal en point actuellement.