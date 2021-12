Jean-Pierre Pernaut, un an déjà : il célèbre sa première année loin du 13H avec émotion

Le vendredi 18 décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a mis fin à trente-trois années de carrière passées à animer le 13h de TF1. Des adieux à son public fidèle qui ont été forts en émotion, surtout lorsque le présentateur a vu débarquer sa famille sur le plateau, à savoir son épouse Nathalie Marquay et leurs deux enfants Lou et Tom. Même son petit-fils Léo (fils de son aîné Olivier) avait fait le déplacement. Jean-Pierre Pernaut avait fini par craquer et lâcher quelques larmes lors de son ultime discours, où il évoquait sa mère décédée.

Un moment poignant qui s'est déroulé il y a déjà un an ! Pour ce premier anniversaire loin du rendez-vous du midi de TF1, Jean-Pierre Pernaut s'est saisi de son compte Instagram pour adresser un message vidéo à sa communauté. Face caméra, le journaliste de 71 ans a commencé par donner de ses nouvelles, lui qui est touché par un cancer du poumon qu'il tente d'éradiquer par radiothérapie. "D'abord un immense merci pour vos innombrables messages que vous m'avez envoyés après l'annonce de mon cancer. Ce cancer il est toujours là mais j'espère qu'il s'en va, on le saura au mois de janvier. Je vous donnerai des nouvelles, pour l'instant tout va bien. Il faut garder la tête haute", a-t-il déclaré avec optimisme. Le même optimisme qu'il lui a fait accepter de présider le jury de la cérémonie Miss France 2022, lors de laquelle il en a profité pour faire une déclaration à sa femme Nathalie Marquay.

Jean-Pierre Pernaut est ensuite revenu au sujet qui lui a fait prendre la parole : l'anniversaire de son départ du 13H. "Ce petit message aujourd'hui parce que ça fait un an jour pour jour que j'ai quitté le journal de 13H. Je ne le regrette pas. J'ai fait tellement de choses cette année qui ont été magnifiques : Jean-Pierre et vous : votre argent, sur LCI, qui reprendra à la rentrée, la JPP TV qui cartonne ! Mon magazine Au coeur des régions, le numéro 4 va sortir dans quelques jours avec un sondage pour les présidentielles", a-t-il listé non sans fierté. Des projets, l'animateur n'en manque pas donc !