Miss France 2022 : Jean-Pierre Pernaut adresse une belle déclaration d'amour à son épouse

Officiant en tant que président du jury Miss France lors de l'élection Miss France 2022, samedi 11 décembre 2021, Jean-Pierre Pernaut a tenu à partager une belle annonce à son épouse, Nathalie Marquay. Peu de temps après avoir été présenté par les animateurs - à savoir, Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault - l'ancien présentateur du Journal Télévisé de TF1 s'est saisi de l'opportunité afin de déclarer son amour au grand jour.

"L'aventure entre moi et Miss France a commencé il y a vingt ans, presque jour pour jour, le jour de l'élection de Sylvie Tellier", a d'abord indiqué le père de Lou (18 ans), avant d'être interrompu par Jean-Pierre Foucault : "J'étais là d'ailleurs et je vous ai vu assis à côté d'une jeune femme". Une jeune femme qui n'est autre que... son épouse Nathalie Marquay, Miss France 1987, qu'il a épousé en 2007. "Ce soir-là, il y a eu un coup de foudre", a ensuite ajouté Jean-Pierre Pernaut, le sourire aux lèvres. Et de conclure, face caméra à sa bien-aimée : "Nathalie, je t'aime et je t'embrasse !"

Nathalie Marquay lui a sauvé la vie

Depuis qu'il a rencontré Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut vit une parfaite histoire d'amour. Éperdument amoureuse du journaliste, l'ancienne Miss France reste très attentionnée à son égard. Pour preuve, le 4 décembre dernier, la mère de famille s'était exprimée face aux caméras de 50'Inside sur l'actuel cancer du poumon de son époux. Une maladie découverte à temps par cette dernière.

"C'est rare qu'une personnalité connue ose dire des trucs pareils sur la vie après la mort et compagnie (...) C'est vrai qu'il y a des trucs prémonitoires qui sont, un peu, surprenants", balançait l'homme de 71 ans au sujet de son épouse. Et de poursuivre, non sans révélations : "Elle me dit : 'Va voir un cardiologue, il y a quelque chose qui ne va pas'. Je suis en pleine forme. Et je découvre, deux heures après chez le cardiologue, que j'aurais dû être mort. Donc c'est bizarre quoi."