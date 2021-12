Diane Leyre élue Miss France 2022 : Miss Île-de-France 2021 couronnée

La grande gagnante de Miss France 2022 a été désignée ! Le destin de la jeune femme bascule ce samedi 11 décembre 2021, avec les mots de Jean-Pierre Foucault, co-animateur avec Sylvie Tellier, qui lui annonce la belle nouvelle !

D'abord, Amandine Petit, Miss France 2021, sublime en robe dorée, apporte la couronne sur scène. Les cinq finalistes défilent à leur tour en robe de soirée scintillante. Des tenues de princesse. Toutes sont plus sublimes les unes que les autres.

Avant de connaître le nom de la grande gagnante, les cinq finalistes répondent chacune à une question. Puis, elles défilent en tenue inspirée de l'Inde. Elles sont magnifiques et ces nouvelles créations dévoilent parfaitement leur silhouette.

Miss France 2022 est Miss Île-de-France 2021

Miss France 2022 s'appelle Miss Île-de-France 2021: Diane Leyre. Sylvie Tellier lui a remis son écharpe de Miss France 2022 tandis que la belle Amandine Petit (Miss France 2021) s'est chargée de couronner celle qui la succède.

Sa quatrième dauphine est Miss Normandie 2021 : Youssra Askry.

Miss Tahiti 2021, Tumateata Buisson, a été désignée troisième dauphine. La deuxième dauphine est Miss Alsace 2021 : Cécile Wolfrom. Enfin, la première dauphine n'est autre que Miss Martinique 2021 : Floriane Bascou.

Pluie de cadeaux

Notre Miss France 2022, en plus de recevoir son écharpe et sa nouvelle couronne de princesse, intègre l'appartement de fonction des Miss, situé près de l'Arc-de-Triomphe, à Paris. Elle a aussi droit à une voiture électrique e-2008 offerte par Peugeot, une doudoune Jott, un vestiaire de 10 montres offert par Festina, une année de soins haute technologie par Lpg Endermologie, une table de maquillage complète et des soins en institut offerts par Sothys. Notre belle Miss France, a aussi remporté un ordinateur MacBook Pro 16 pouces, une télévision Samsung, une robe sur-mesure offerte par Nicolas Fafiotte, la mise à disposition d'un showroom complet de créations haute couture par Une Robe Un Soir, la mise à disposition d'un coiffeur Saint Algue pendant un an lors de ses apparitions publiques, une année de soin du regard par Jolicils, un voyage pour deux personnes Paris/ Saint Denis en classe business offert par Air Austral et un séjour de sept jours et six nuits à l'île de la réunion au Ness By D'Océan pour deux personnes. Des cadeaux exceptionnels d'une valeur d'environ 57 000 euros. Elle recevra également un salaire qui peut aller de 3 000 à 5 000 euros par mois.

Les Miss régionales perdantes ne repartent pas les mains vides puisqu'elles ont toutes eu la chance de recevoir un iPad et un abonnement annuel offert par TV Magazine, quatre montres Festina, une trousse complète de maquillage Sothys, des produits solaires et de soins Corine de Farme, des produits capillaires Saint Algue mais aussi un kit de voyage Maison Drouault. Surtout, les Miss régionales auront quantité de nouveaux vêtements et accessoires pour garnir leur dressing : un manteau, une robe de soirée Nicolas Fafiotte, une marinière et une robe Armor Lux, deux tenues de sport Le Coq Sportif, des maillots de bain, des casquettes et des tenues balnéaires offerts par les marques Hateia, Soraya, Ocean Couture, Calarena, Sloggi et Rasurel, une doudoune Jott, une robe de soirée Pronuptia et une paire de lunettes de soleil Quay Australia.

Les 5 Miss finalistes auront quant à elles quelques petits bonus, à savoir un iPhone 13 Pro, une paire d'Airpods, 3 montres supplémentaires, une année de soin du regard Jolicils et une année de soin beauté de Lpg Endermologie.