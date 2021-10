Miss France 2022 : Qui est Diane Leyre, élue Miss Île-de-France 2021 ?

Les élections régionales se poursuivent. Le 3 octobre 2021 se déroulait celle de Miss Île-de-France 2021. Toutes les candidates ont donc tout donné afin de remporter le concours, dans le but de participer à Miss France 2022. Mais il ne pouvait y avoir qu'une gagnante.

Et c'est Diane Leyre qui a été sacrée à la fin de l'événement, face à Amandine Petit (Miss France 2021), à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). La jeune femme de 24 ans est originaire de Paris et vit dans le VIIe arrondissement de la capitale. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a fait ses études à l'université d'Assas dans le but de faire du droit. Mais elle a fini par abandonner et s'est envolée pour l'Espagne. "Je voulais partir à l'étranger, sortir de ma zone de confort : cours en anglais, vie en espagnol", a-t-elle confié au Parisien. C'est à l'Instituto de Empresa de Madrid, une des meilleures écoles de commerce d'Europe, qu'elle a poursuivi ses études. Elle peut se targuer d'être titulaire d'un Bachelor (Bac + 4) de Business administration.

Aujourd'hui, elle travaille en tant qu'agent immobilier. Mais cela pourrait changer si elle est élue Miss France 2022. Un rêve de petite fille : "Petite, je regardais les miss à la télé. Moi aussi, je voulais une belle robe, des paillettes et des beaux cheveux ! À 7 ou 8 ans, j'avais même téléphoné pour voter !" Elle fera donc tout pour impressionner le public et les membres du jury le 11 décembre prochain. L'élection de Miss France 2022 se déroulera au Zénith de Caen. Et celle qui a succédé à Lara Lourenço affrontera notamment Sarah Conan (Miss Bretagne 2021), Lolita Ferrari (Miss Poitou-Charentes), Charlotte Faure (Miss Rhône-Alpes), Hannah Friconnet (Miss Midi-Pyrénées), Dana Virin (Miss Réunion), Emmy Chenin (Miss Nouvelle-Calédonie), Ludivine Edmond (Miss Guadeloupe), Marion Ratié (Miss Languedoc-Roussillon), Eva Navarro (Miss Provence), Emma Renucci (Miss Corse), Mélysa Stéphenson (Miss Guyane) ou encore Ambre Andrieu (Miss Aquitaine).