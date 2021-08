Miss France 2022 : Dana Virin est Miss Réunion 2021 !

Les élections régionales en marge de Miss France 2022 se poursuivent tranquillement dans tous les territoires. Samedi 28 août 2021, c'était au tour de la Réunion de désigner son ambassadrice pour l'année 2021 depuis le Téat Champ Fleuri de Saint-Denis. Et c'est Dana Virin qui est sortie du lot lors d'une cérémonie à laquelle a assisté Sylvie Tellier, Amandine Petit (Miss France 2021) et Lyna Boyer, Miss Réunion 2020.

Dana Virin est une jolie brune de 22 ans, mesurant 1m73 et originaire de Sainte-Suzanne, au nord de l'île. Elle est étudiante en Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA) et travaille en alternance en tant qu'assistante chargée d'affaires professionnelles, comme nous l'informe le média réunionnais Zinfos974.

C'est avec une joie non dissimulée que Dana Virin s'est saisie de son compte Instagram ce dimanche 29 août pour réaliser son premier post en tant que Miss Réunion, encore des étoiles plein les yeux. "C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'ondes positives, les mots me manquent. Je ferai de mon mieux pour représenter au mieux notre île, ses valeurs, sa diversité, notre vivre-ensemble. J'ai hâte d'aller à votre rencontre, et de partager avec vous tous. Mille mercis mon Ti Pei la Réunion ! Mi yaime azot", a-t-elle écrit sous un selfie d'elle couronnée.