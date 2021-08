Miss France 2022 : découvrez Emmy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie

Emmy Chenin est la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie ! Samedi 21 août 2021, la jeune femme a été élue reine de beauté lors d'une cérémonie qui s'est tenue au centre culturel Tjibaou à Nouméa. La jolie brune de 18 ans succède à Louisa Salvan. C'est en présence de Vaimalama Chaves, Miss France 2019 et jurée, qu'elle a été sacrée.

Pourtant, rien ne prédestinait Emmy Chenin à devenir Miss ! En effet, comme elle l'explique dans sa vidéo de présentation, ce sont ses proches qui ont choisi de l'inscrire au concours ! "Je ne regrette pas du tout, parce que c'est une expérience très riche, autant sur le plan personnel qu'avec le contact des autres", a affirmé l'étudiante en Licence de Langues Etrangères.

C'est grâce à sa beauté naturelle, son 1,75 mètre et son ambition qu'elle a été élue. "Si vous avez un objectif, faites comme moi : accrochez-vous et vivez vos rêves !" a conseillé celle qui est originaire de la province de La Foa par sa mère et d'Houaïlou par son père.