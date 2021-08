Miss France : Mort de René Joachim, le comité en deuil

Coup dur pour le Comité Miss France. Après le récent scandale autour des menaces reçues par des candidates à l'élection Miss Languedoc-Roussillon, c'est désormais la disparition d'une figure emblématique du concours de beauté que l'organisation du concours doit aujourd'hui déplorer. René Joachim, responsable de l'Organisation Miss Martinique, est décédé samedi 21 août 2021, à l'âge de 67 ans.

Une mort annoncée dans un communiqué officiel envoyé par le comité Miss France : "C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons la disparition de René Joachim, ancien Président et Délégué Régional Miss Martinique survenue le 22 août 2021 à l'âge de 67 ans. L'organisation Miss France et l'ensemble des délégués régionaux sont profondément attristés par cette disparition, René était très cher à la famille Miss France."

Nommé en 1984, par Geneviève de Fontenay - aujourd'hui remplacée par Miss France 2002, Sylvie Tellier - "il avait créé et lancé le concours Miss Martinique avec sa femme, à travers sa société 'Organisation Miss Martinique'", peut-on lire. Un "rôle qu'il a tenu jusqu'en décembre 2020 avant de laisser sa place à une nouvelle organisation" et qu'il a géré d'une main de fer durant 36 années consécutives. Après la douloureuse mort de son épouse en 2005 (décédée des suites d'un crash d'avion), René Joachim avait toujours fait en sorte lorsqu'il était à la tête de la délégation, de permettre aux lauréates Miss Martinique d'obtenir a minima l'écharpe de dauphine ou de les classer "parmi les quinze finalistes."

"De par sa personnalité, sa passion du métier et de sa région, René s'est investi au sein de la famille Miss France pendant de nombreuses années et a porté les valeurs de la beauté et de l'élégance du concours", peut-on également découvrir dans ce même communiqué. Et de poursuivre : "L'organisation Miss France et toutes les délégations régionales adressent leurs condoléances à sa famille, ses amis et son entourage que nous savons nombreux."