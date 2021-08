Sylvie Tellier, agacée : elle répond aux rumeurs sur l'avenir de Miss France...

Lorsque Sylvie Tellier entend des fausses rumeurs au sujet de Miss France, la présidente du comité n'hésite pas à les faire taire rapidement. Questionnée par nos confrères de Gala, vendredi 6 août 2021, au sujet d'un potentiel nouveau format pour le concours de beauté national, l'épouse de Laurent Schenten a rapidement balayé cette éventualité.

Pour rappel des faits, Hubert Guérin - un ami proche de l'ancienne présidente du concours, Geneviève de Fontenay - a récemment fait part, lors d'une interview auprès de Télé Star (en kiosques le 9 août 2021) d'un remaniement du format de Miss France dans les prochaines années. Après avoir évoqué la fin des élections régionales, ce dernier a mentionné un nouveau concept d'émission où une "armée de casteurs professionnels se lancera à la recherche de candidates avec un physique qui passe bien à la télé" et d'une "histoire à raconter". "Un grand feuilleton télévisuel" auquel Alexia Laroche-Joubert, productrice du concours, aurait déjà partagé "son avis sur les qualités télégéniques de certaines candidates." Et toujours d'après les révélations de l'auteur, ces émissions pourraient se succéder en prime time entre novembre et décembre, afin de permettre au public de choisir les futures finalistes du concours.

Sylvie Tellier reste catégorique

À l'occasion d'un entretien au magazine Gala, la maman d'Oscar (11 ans, né de son ancienne union avec Camille Le Maux), de Margaux (7 ans) et Roméo (3 ans) a partagé son avis sur ces allégations. "Vous comprendrez que m'exprimer sur de telles inventions donnera du crédit à une personne qui n'appartient pas à notre organisation", a-t-elle simplement dit. Sans oublier de mentionner qu'à ses yeux, Hubert Guérin ne chercherait simplement qu'à faire du "buzz" autour de l'univers Miss France afin d'assurer "la promotion d'un livre qui n'est pas officiel" portant sur l'évolution du concours.

Également contacté par le magazine, le service presse du Comité a également indiqué à Gala que l'ami de l'ancienne présidente du Comité n'a "en aucun cas le droit de s'exprimer au nom des Miss puisqu'il ne fait pas partie de l'organisation."