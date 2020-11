Sylvie Tellier divorcée : le concours Miss France à l'origine de l'échec de son premier mariage ?

Il y a déjà dix ans, Sylvie Tellier reprenait le contrôle du comité Miss France après le départ de Geneviève de Fontenay. L'ex-reine de beauté voyait alors sa vie être complètement chamboulée, d'autant plus qu'elle ne s'attendait pas à une telle promotion. Sa nomination n'est d'ailleurs pas tombée au meilleur moment puisqu'elle attendait alors son premier enfant, Oscar.

"J'étais en congé maternité à San Francisco, où mon ex-mari travaillait. J'étais en route pour aller accoucher quand Geneviève de Fontenay m'a passé un coup de fil pour m'informer qu'elle partait. J'ai dû rentrer en urgence en France pour annoncer que j'allais assurer la continuité du concours en laissant mon fils, qui n'avait que quelques semaines, et mon ex-mari", a-t-elle confié dans le nouveau hors-série d'Ici Paris. Ce qui lui fait dire aujourd'hui que cette année 2010 a été "très violente tant sur le plan professionnel que personnel". "J'ai d'ailleurs divorcé", ajoute-t-elle. Est-ce cette nouvelle fonction qui est à l'origine de sa séparation avec Camille Le Maux ?

Sylvie Tellier a ensuite retrouvé l'amour avec Laurent. Ensemble, ils ont accueilli en 2014 leur premier enfant, une petite fille prénommée Margaux. Mais cela ne suffisait pas pour son compagnon qui voulait se marier et avoir un autre enfant, Roméo, né en 2018. "Je n'ai pas résisté longtemps. Il faut céder au bonheur. Trois enfants, c'est un vrai cadeau de la vie. Je n'ai aucun regret", se réjouit-elle.

Je vis dans la culpabilité...

Mais, avoir une vie de famille aussi remplie demande forcément une organisation carrée. Pour autant, Sylvie Tellier ne se met aucune pression, si ce n'est "sur le bonheur de ses enfants". "Je n'ai pas envie d'être une maman flic. Je suis en déplacement un week-end sur deux donc je vis dans la culpabilité de la maman qui ne se sent pas assez présente. Mais quand je suis à la maison, je suis à fond. Je crois que si on est des parents heureux, ils seront heureux", explique-t-elle.

Qu'elle se rassure, avoir une maman patronne de Miss rend assurément sa petite tribu heureuse. "Ça me permet de leur faire découvrir mon travail, de leur expliquer pourquoi je dois m'absenter souvent, et surtout, de partager des choses avec eux", poursuit-elle. Et plus particulièrement sa fille Margaux, qui a fait le voyage de préparation des Miss en 2019 à Tahiti avec elle. "J'avais envie de lui faire découvrir cet univers. Elle m'accompagnait partout, assistait au maquillage des candidates, aux séances photos, aux cours de bonnes manières. Elle est rentrée avec des paillettes plein les yeux."