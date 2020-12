Sylvie Tellier dévoile le visage de son fils Roméo mais fait une petite erreur...

Constamment attaquée par son beau-frère, clashée par une ancienne miss un poil vexée et accaparée par l'organisation du prochain concours Miss France - le 19 décembre sur TF1 - dans un contexte sanitaire difficile, Sylvie Tellier doit sans doute avoir la tête en bouillie. De quoi expliquer la petite bourde commise en légende d'une publication Instagram avec son fils.

Le lundi 14 décembre, Sylvie Tellier était ravie de poster une rare photo d'elle avec son petit garçon Roméo, né le 14 juillet 2018 de son mariage avec Laurent. Un fils dont elle ne montre jamais totalement le visage depuis qu'il a grandi. Mais elle tenait là une occasion de faire une exception. "Pensée du jour pour mon petit Roméo qui est venu enchanter nos vies il y a 2 ans et demi... #moisversaire #29mois #amour #famille", a-t-elle écrit en légende de sa photo. En commentaire, une internaute vigilante et bonne en maths, a relevé une erreur de calcul. "Mais je vois qu'il est né le 14 juillet donc 29 mois et non 30", a-t-elle écrit. Si la directrice du comité Miss France avait bien calculé le nombre de mois depuis sa naissance, en revanche Roméo fêtera ses deux ans et demi que le 14 janvier prochain. Ce qu'elle a admis volontiers en répondant un "oui !" d'affirmation au commentaire de sa follower.

Sylvie Tellier (42 ans) est aussi la fière maman d'Oscar, né le 17 janvier 2010 aux Etats-Unis de son premier mariage avec Camille Le Maux - le couple a divorcé en 2012 - et de Margaux, née le 24 mars 2014 de son union actuelle avec Laurent. Interrogée par Closer en mars 2020, sur sa vie de maman active, elle a fait des confidences. "J'essaye d'être présente le plus possible ! J'élève ma fille et mes deux garçons de la même façon, en inculquant notamment la valeur du respect. Le respect de soi et le respect des autres. J'essaye de les sensibiliser au monde qui nous entoure et je tiens surtout à ce qu'ils soient reconnaissants de la vie qu'ils mènent", avait-elle déclaré.