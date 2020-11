Rachel Legrain-Trapani vexée par Sylvie Tellier : elle boycotte la soirée Miss France

Encore une polémique pour Sylvie Tellier ! La directrice du comité Miss France s'est cette fois-ci mis certaines de ses reines de beauté à dos en publiant son livre Miss France, 1920-2020 (éditions Hors Collection) le 5 novembre dernier. Cet ouvrage retrace les 100 ans du concours. Problème, Rachel Legrain-Trapani, pourtant couronnée Miss France 2007, y est quasi absente. Blessée, la compagne de Valentin Léonard a une nouvelle fois réagi sur le plateau de Touche pas à mon poste mercredi 11 novembre 2020.

"J'y suis, mais brièvement, on va dire... Après, en cette journée d'Armistice, je ne vais pas déclencher de guerre, mais juste la vérité, rien que la vérité, je le jure. En fait, je n'avais pas lu le bouquin et c'est ma communauté Instagram qui l'a vu et qui m'a dit : 'C'est quand même dingue, t'es pas dedans.' J'ai reçu un message, deux messages, trois messages... Je me suis dit : 'C'est bizarre'. Donc j'ai jeté un oeil et c'est vrai que j'ai une petite photo avec d'autres Miss régionales donc pas du tout représentative de mon couronnement", a-t-elle déploré auprès de Cyril Hanouna. Rachel Legrain-Trapani est d'autant plus vexée que, à ses yeux, son année de Miss fut déjà "une année blanche". "Je n'avais pas existé alors que pour moi Miss France, ça a bouleversé ma vie et ça fait toujours partie de ma vie parce que je resterais toujours Miss France et je ne renierai jamais ce titre. Aujourd'hui ça m'a apporté énormément de choses, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas." Mais la jolie brune de 32 ans n'est apparemment pas la seule à avoir été délaissée par la présidente du comité. "En fait, on est dans une tranche entre 2003 et 2010 où on ne lui sert pas beaucoup à Sylvie", a-t-elle estimé. La même tranche qui a été "très peu représentée ou pas du tout représentée" dans le livre. "Et je pense qu'elles ont ressenti la même chose, et pour moi, le livre, ça restera la 'Bible' parce que c'est officiel... Donc le fait de ne pas être dedans, on se dit : 'Bah merde.'"

Rachel Legrain-Trapani boycotte Miss France

Sylvie Tellier a récemment également contrarié Robert Sebas, ex délégué du comité Miss Guyane. Écarté du concours régional après avoir rencontré des différends financiers avec l'organisation nationale, il a lui aussi dénoncé l'attitude de Sylvie Tellier. "C'est quelqu'un que je trouve d'assez hautain, qui vous prend de haut, qui vous jauge, qui décide. Chacun a peur de dire, à peur de parler à Sylvie Tellier. On tire à la courte-paille... Quand on lui fait une lettre, il faut peser les mots et tous les mots sans quoi Madame sera vexée voilà", a-t-il confié pour Touche pas à mon poste. Et pour Rachel Legrain-Trapani de confirmer : "Je pense qu'elle a ses préférées... Et après pour revenir au délégué de Miss Guyane, à noter que tous les délégués régionaux sont bénévoles donc ils donnent corps et âme pour les élections régionales. Je me mets à sa place, et il doit vraiment être triste d'avoir été jeté."

C'est ainsi que la maman de deux enfants (Gianni et Andrea, 5 ans et 4 mois) a décidé de ne pas assister à la prochaine cérémonie de Miss France le 19 décembre prochain. "Je n'irais pas non", admet-elle. "Vous n'avez pas envie de voir la gueule de Sylvie Tellier ?", lui demande alors cash Cyril Hanouna. "Bah en fait, ça m'a vraiment touché et...", tente de se justifier Rachel Legrain-Trapani. "Oui vous n'avez pas envie de voir sa gueule", complète l'animateur pour elle.