Rachel Legrain-Trapani : "Ça fait mal sur le coup", réaction à son absence d'un projet Miss France

En 2020, le concours Miss France - s'il peut se tenir en pleine crise sanitaire - célèbre ses 100 ans ! Un siècle d'existence raconté par Sylvie Tellier dans le livre Miss France, 1920-2020 (éditions Hors Collection) sorti le 5 novembre. Rachel Legrain-Trapani y est quasi absente et a d'abord préféré en rigoler. Elle avoue désormais avoir eu "un petit pincement au coeur" La reine de beauté ajoute : "D'un point de vue humain, ça fait mal."

"C'est comme dans les livres 'Où est Charlie ?', il est forcément quelque part", plaisantait Rachel Legrain-Trapani sur Instagram concernant sa très discrète apparition du livre Miss France, 1920-2020. La Miss France 2007, qui n'apparaît que sur une seule photo, a tout de même ressenti "un petit pincement au coeur", comme elle le confie à Gala. Elle révèle également au magazine avoir échangé avec Sylvie Tellier à ce sujet.

La Miss France 2002 devenue directrice de la Société Miss France lui a assuré avoir "fait de son mieux pour retracer 100 ans d'histoire de Miss France." "Ça fait mal sur le coup, mais en toute honnêteté, le titre de maman est bien plus beau que le titre de Miss France", positive Rachel Legrain-Trapani auprès du magazine. La maman de deux enfants (Gianni et Andrea, 5 ans et 4 mois), fière de son parcours, comptait justement leur montrer le livre.

Rachel Legrain-Trapani est la 77e Miss France. Elle a été élue en décembre 2006. Âgée de 18 ans à l'époque, elle succédait à Alexandra Rosenfeld, qui lui avait remis la couronne lors de la finale au Futuroscope de Poitiers.

L'année suivante, Rachel Legrain-Trapani couronnait Valérie Bègue.