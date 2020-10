Rachel Legrain-Trapani : Photo du craquant Andrea, bouille d'ange qui ne dort pas

En août dernier, un mois après son accouchement, Rachel Legrain-Trapani donnait des nouvelles de son corps. "Corps post-partum. Difficile de passer du ventre rond de la grossesse, qu'on aime toucher et montrer à un ventre mou, vide et cicatrisé... on entend beaucoup parlé du body positive, mais la chute d'hormone joue sur ma 'positive attitude'. J'ai l'impression que mon corps est un champ de bataille (je me disais la même chose après Gianni mais le corps se remet à son rythme), il va falloir en prendre soin, ne pas négliger la rééducation par exemple...", avait-elle révélé.

"Deux mois post-partum. J'ai perdu mes kilos pris pendant la grossesse, mais le corps en a pris un coup. Encore un peu de patience et je vais commencer la rééducation abdominale", apprenait Rachel Legrain-Trapani plus récemment, en posant dénudée. Le 1er octobre dernier, c'est dans une mini-robe très cintrée qu'elle a fait son apparition sur le tapis scintillant du défilé Etam. Au bras de son homme (et papa d'Andrea) Valentin Léonard, elle affichait une très jolie silhouette.