Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard : Amoureux complices à Roland-Garros

Samedi 3 octobre, Rachel Legrain-Trapani ont laissé leur fils Andrea à la nounou ! Le couple s'est rendu à Roland-Garros et a assisté à deux matchs de tennis au programme. En tribunes, les amoureux ont échangé les regards et gestes d'affection.

Cette semaine, Paris vibre au rythme de Roland Garros et de la Fashion Week. Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard ont assisté aux deux événements. Après le défilé Etam Lingerie, les amoureux ont profité d'une journée tennis ! À lire aussi Caroline Receveur et Valentin: Amoureux complices et sportifs devant Micky Green Tina Kunakey et Vincent Cassel : Amoureux complices à Rio Vianney et sa compagne Catherine amoureux complices pour le sacre de Djokovic Cette journée du samedi 3 octobre 2020, Rachel et Valentin en ont partagé les meilleurs moments sur Instagram. Le couple s'est rendu à Roland-Garros sur invitation d'All, le programme lifestyle du groupe hôtelier Accor. Ils ont été aperçus dans les tribunes des courts Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen, et ont assisté à deux rencontres. La première opposait la Française Fiona Ferro à la Roumaine Patricia Maria Tig. Ferro s'est imposée deux sets à un, 7-6, 4-6, 6-0, une victoire qui lui permet d'accéder aux huitièmes de finale de Roland-Garros. Rachel et Valentin ont ensuite été témoins d'un abandon. Le Slovène Ajlaz Bedene, blessé à la cheville, a jeté l'éponge face au Grec Stefanos Tsitsipas. Ce dernier menait 2 sets à 0 et dominait son adversaire 3 jeux à 1 dans le troisième set. Avant ses deux matchs au programme, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont déjeuné au Village Roland-Garros et enchaîné les photos souvenirs.

