Rachel Legrain-Trapani et sa silhouette divine, Elodie Fontan solo au défilé Etam

De jolies nuits coquines en perspective. Le mardi 29 septembre 2020, le défilé Etam a eu lieu malgré des conditions sanitaires exceptionnelles dans la boutique située près de l'Opéra de Paris. L'occasion de montrer, à une poignée de chanceux, toutes les pièces de lingerie mises en vente, à disposition du public, dès le lendemain. Pour choisir parmi toute cette dentelle, de nombreux couples avaient fait le déplacement, dont Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, Sandra et Tomer Sisley, Rod Paradot et Jade Legrand, Noholita et son Saam, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ou encore Priscilla Mezzadri et Corentin Huard. Élodie Fontan, en revanche, avait oublié Philippe Lacheau à la maison.

Une fois encore, le spectacle s'est fait en musique. L'année dernière, Aya Nakamura et Angèle étaient les têtes d'affiche du défilé Etam. En cette session 2020, Clara Luciani (artiste féminine des dernières Victoires de la musique) et le rappeur Hatik (aperçu dans la série Validé) ont fait le show, accompagnés par Ofenbach et Leee John du groupe Imagination. Une occasion parfaite, pour Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, de s'octroyer une pause loin de leur bébé, Andrea, né le 7 juillet dernier. La maman, qui ne cesse de regretter sa silhouette d'antan, était d'ailleurs sublime, vêtue d'une robe légère, d'une veste négligemment posée sur les épaules et de bottines assorties. "J'ai perdu mes kilos pris pendant la grossesse, mais le corps en a pris un coup, expliquait-elle il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Encore un peu de patience et je vais commencer la rééducation abdominale." On cherche encore les imperfections dont elle parle...

Le défilé, exceptionnellement délocalisé

Cette année, le défilé a été retransmis en live, à 21h, sur le site d'Etam puis à 23h10 sur W9. Il a été tourné dans la boutique de la marque située près de l'Opéra de Paris. En 2019, pourtant, c'est au stade de Roland-Garros que les tops avaient enfilé leurs plus belles culottes. Mais à cause de la pandémie du coronavirus, le tournoi de sport a été reporté et coïncide tristement avec la Fashion Week. Il faudra donc, en 2020, choisir son camp...