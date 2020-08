Rachel Legrain-Trapani : Son fils Andrea, très expressif, a déjà "tout" d'elle

Le 7 juillet dernier, la famille de Rachel Legrain-Trapani s'agrandissait. Un petit garçon prénommé Andréa a pointé le bout de son nez, est né des amours de l'ex-Miss France et de l'influenceur Valentin Léonard. Depuis, les jeunes parents profitent à fond de leur été mémorable avec leur fils en Espagne. Mais voilà, l'heure de la rentrée a bientôt sonné et c'est avec une pointe de regret que la jolie brune de 31 ans, qui a du mal à se faire à son corps post-grossesse, se résout à reprendre le chemin du travail. C'est ce qu'elle a fait savoir sur Instagram, jeudi 27 août 2020.

En postant une magnifique photo d'elle et son bébé dans les bras, et avec pour fond la ville de Lloret de Mar, Rachel Legrain-Trapani écrit en légende, déjà nostalgique de ses vacances : "L'été 2020 s'achève presque, j'ai eu la chance de profiter de mon bébé jour et nuit ahaha... bientôt la rentrée et les obligations professionnelles." En plus de recevoir de nombreux témoignages de mamans appréhendant la séparation avec leurs jeunes enfants comme elle, l'ancienne reine de beauté a surtout recueilli une multitude commentaires attendris devant la bouille d'Andrea. Ils sont nombreux a avoir constaté l'air de famille indéniable entre sa mère et lui. "Il te ressemble tellement", "C'est tout sa maman !!", "Il a la tête à maman, ce petit bout", peut-on lire. D'autres notent qu'il a déjà bien grandi et que son visage est très expressif pour un bébé de 2 mois.