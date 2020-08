Rachel Legrain-Trapani, son corps post-grossesse : "C'est un champ de bataille"

Il y a un mois, Rachel Legran-Trapani évoquait déjà ses kilos post-grossesse sur le célèbre réseau social. "J+8. Et non il n'y a pas un deuxième bébé et non je n'ai pas retrouvé mon corps d'avant-grossesse... il faut du temps et les femmes qui ont un ventre plat après avoir accouché, c'est très rare, donc pas de panique... notre corps se remettra et prendra le temps qu'il faudra", avait-t-elle écrit. Puis en légende d'un selfie d'elle face au miroir, elle avait continué : "J'avais acheté ce genre de robe enceinte, car je savais que je m'en servirais après ! Eh oui, le corps va mettre du temps à se remettre et c'est normal."

Le couple est actuellement en Espagne, à Lloret de Mar, ville qui se trouve à un peu plus d'une heure de Barcelone. Il y a quelques jours, Valentin Leonard avait dévoilé y avoir acheté un appartement. Loin de sa compagne et de son bébé à l'époque il avait écrit à sa belle, via Instagram toujours : "Rachel Legrain-Trapani, bienvenue dans notre nouvelle résidence secondaire."

Andrea profite donc des plages espagnoles avec ses parents. Seul ombre au tableau, le bambin souffre de reflux gastro-oesophagien, ce qui lui a valu une visite chez le médecin et a suscité de l'inquiétude chez sa maman.