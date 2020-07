Rachel Legrain-Trapani : Ses fils Andrea et Gianni se rencontrent enfin

Elle a attendu avec impatience ce moment, il a enfin eu lieu. Rachel Legrain-Trapani (31 ans) a donné naissance le 7 juillet 2020 à son deuxième enfant, Andrea, né de sa relation avec l'influenceur Valentin Léonard. La belle Miss France 2007 est aussi la maman de Gianni (6 ans), né de ses amours passées avec le footballeur Aurélien Capoue. C'est le vendredi 17 juillet 2020 que le grand frère a fait la rencontre de son cadet.

"La rencontre...", a juste écrit la jolie brune en commentaire d'une photo qui dégage beaucoup d'émotion. On peut voir la jeune femme tenant Andréa dans ses bras, en le regardant tendrement. A leurs côtés se trouve Gianni, tout sourire et heureux comme tout de voir son frère pour la première fois. Comme l'a indiqué Rachel Legrain-Trapani via des hashtags, "il n'y a pas de mots" pour décrire ce moment. C'est "juste de l'amour".

Deux jours plus tôt, elle qui était "en manque de son grand" se languissait déjà de cet événement. "Tellement hâte qu'il rencontre son petit frère", avait-elle fait savoir en légende d'une photo de Gianni.

Même s'il n'a pas été là lors des premiers jours de la vie de son frère, le petit garçon de 6 ans a tenu à lui faire savoir qu'il était avec lui par la pensée et a eu une délicate attention pour lui. Le 9 juillet 2020, comme l'a révélé sa maman sur les réseaux sociaux, Gianni "avait mis son doudou de naissance dans la valise de son petit frère". "Comme ça, il est un peu avec nous...", avait-elle ajouté.

Les jours à venir vont donc être particuliers pour Rachel Legrain-Trapani puisqu'elle sera entourée, pour la première fois, de tous les hommes de sa vie.