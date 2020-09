Rachel Legrain-Trapani pose dénudée : elle assume son corps qui a "pris un coup"

Le 7 juillet 2020, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon que le couple a prénommé Andrea. Et, comme toutes les mamans, celle qui est aussi l'heureuse maman de Gianni (5 ans, né de ses amours passés avec le footballeur Aurélien Capoue) a vu son corps changer à la suite de sa grossesse. Si elle espère retrouver sa silhouette, Miss France 2007 ne cache pas celle qu'elle a actuellement.

Mardi 15 septembre 2020, Rachel Legrain-Trapani s'est offert une séance de shopping. La jeune femme de 32 ans est partie en quête de lingerie et n'a pas manqué de dévoiler une photo de l'un de ses essayages en story Instagram. Ses abonnés ont ainsi pu la découvrir en soutien-gorge et culotte. "Deux mois post-partum. J'ai perdu mes kilos pris pendant la grossesse, mais le corps en a pris un coup. Encore un peu de patience et je vais commencer la rééducation abdominale", a-t-elle écrit en légende comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama.

Ce n'est pas la première fois que Rachel Legrain-Trapani évoque ses kilos. En août dernier, elle posait en maillot de bain, à l'occasion de ses vacances à Lloret de Mar, en Espagne. "Corps post-partum. Difficile de passer du ventre rond de la grossesse, qu'on aime toucher et montrer, à un ventre mou, vide et cicatrisé... on entend beaucoup parler du body positive, mais la chute d'hormones joue sur ma 'positive attitude'. J'ai l'impression que mon corps est un champ de bataille (je me disais la même chose après Gianni, mais le corps se remet à son rythme), il va falloir en prendre soin, ne pas négliger la rééducation par exemple...", avait-elle écrit en commentaire de sa publication.