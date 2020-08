Rachel Legrain-Trapani : Son fils Andrea moqué sur Instagram, Valentin réplique

Heureux papa depuis la naissance de son fils Andrea le 7 juillet 2020, Valentin Leonard nage dans le bonheur avec sa chérie Rachel Legrain-Trapani et son beau-fils Gianni (fruit de l'amour entre Rachel et son ex-mari Aurélien Capoue). Mais, mauvaise surprise, l'ancien candidat de télé-réalité ne s'attendait sûrement pas à recevoir de nombreuses critiques concernant le prénom de son fils, jugé par certains trop féminin pour un petit garçon...

Non, Andrea n'est pas qu'un prénom de fille

Agacé, le jeune homme a tenu à remettre les choses au clair et à recadrer ses abonnés, un peu trop critiques. En story, Valentin a ainsi commencé par publier la signification du prénom Andrea : "Signification : Andréa est un prénom d'origine grecque symbolisant la "force" ou le "courage". Histoire : Le prénom Andréa est dérivé du prénom grec Andreas ou du prénom français André. Dans la religion catholique, Saint-André fut l'apôtre de Jean-Baptiste avant d'être le premier à rejoindre Jésus-Christ." Histoire d'être bien clair et de faire taire les mauvaises langues, le compagnon de Miss France 2007 ajoute, un brin énervé : "Non, Andrea n'est pas que un prénom de fille."

Il y a quelques jours, Valentin avait également été critiqué par certains internautes pour avoir laissé seule sa chérie, quelques jours seulement après la naissance de son fils. Parti pour son travail, Valentin avait alors répliqué fermement à ses abonnés : "Premièrement, vous vous doutez bien que, si je le pouvais, je serais auprès de Rachel et mon fils. Je vous rassure, ce n'est pas une partie de plaisir de quitter mon fils une semaine après sa naissance. Vous savez, lorsqu'on crée un business depuis maintenant plus de dix ans, que vous subissez de plein fouet la crise du Covid et que vous êtes indépendant, c'est-à-dire que lorsque vous ne travaillez pas, vous ne gagnez tout simplement pas d'argent... Alors vous m'excuserez de penser aussi au futur de ma famille et de mon fils." Pas sûr que Valentin accepte encore longtemps les accusations et les critiques sur son rôle de papa et sur son fils...