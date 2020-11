Rachel Legrain-Trapani presque oubliée dans un grand projet Miss France...

Le 5 novembre était un grand jour pour Sylvie Tellier. A l'occasion des 100 ans de Miss France, la directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation a sorti un livre sur le concours de beauté. Un ouvrage dans lequel les lecteurs peuvent notamment retrouver de nombreuses photos des reines de beauté élues depuis le lancement de l'événement, en 1920. Mais l'une d'elles serait quasiment absente.

Jeudi 5 novembre, un internaute a envoyé un message à Rachel Legrain-Trapani (32 ans) pour lui dire qu'il ne trouvait pas de clichés de Miss France 2007. "J'étais sur la dernière page et je viens de me rendre compte que vous êtes la seule Miss que je n'ai ni vue, ni aperçue, ni photographiée depuis Sonia Rolland", peut-on notamment lire. Amusée, la compagne de Valentin Léonard a fait une capture d'écran dudit message et l'a commenté : "Moi qui voulait garder le livre pour le montrer à mes enfants." Elle a rajouté des émojis hilares pour bien faire comprendre que cela la faisait rire.

Peu de temps après, un autre abonné lui a envoyé une petite photo sur laquelle on peut l'apercevoir en compagnie d'autre prétendantes au titre, toutes sublimes dans une robe à rayures noire et blanche. "Je vous ai trouvée", lui a-t-il fait savoir. Rachel Legrain-Trapani a une fois de plus préféré en rire en comparant le livre de Miss France à celui de Où est Charlie ?, qui consiste à retrouver le bonhomme bien caché parmi de nombreux autres personnages et objets divers. "C'est comme ça dans les livres Où est Charlie ? Il est forcément quelque part. Ca va, il y a quand même une petite photo", a-t-elle écrit.

Rachel Legrain-Trapani blacklistée par les Miss ?

On imagine que la maman de Gianni (6 ans, né de son ancienne union avec le footballeur français Aurélien Capoue) et Andrea (qui aura 4 mois le 7 novembre) n'est pas vraiment surprise d'être si peu présente dans le livre. En décembre 2019, Rachel Legrain-Trapani expliquait dans TPMP People qu'elle n'était plus la bienvenue aux soirées organisées par Sylvie Tellier, parce qu'elle ne s'entendait pas avec Vaimalama Chaves (Miss France 2019). "Son plus beau cadeau, ce serait de se réconcilier avec Vaimalama Chaves, comme ça, elle pourrait à nouveau être invitée aux soirées des Miss. Il n'y a pas longtemps, elle n'a pas été invitée, elle a été très vexée, c'est vrai ou pas ?", avait lancé le présentateur Matthieu Delormeau. Et sa chroniqueuse de répondre : "Pas du tout, je n'y serais pas allée de toute façon. On ne peut pas être ami avec tout le monde hein. (...) Je suis tricard total ! Mais ce n'est pas grave..."