Sylvie Tellier, sa fille Margaux future Miss ? Ce que le règlement interdit formellement

En marge de la prochaine élection Miss France et à l'occasion de la sortie de son livre sur les 100 ans du concours, Sylvie Tellier est en pleine tournée des médias. La patronne des reines de beauté n'hésite pas à évoquer Geneviève de Fontenay, son parcours de Miss ou encore sa brouille avec Rachel Legrain-Trapani. Sylvie Tellier est également encline à parler de sa vie de famille. Dans les pages de Closer, elle a notamment révélé comment elle réagirait si sa fille Margaux voulait participer à Miss France à son tour.

Et d'après elle, la question ne se pose pas vraiment. "Aujourd'hui, le règlement n'autorise pas de se présenter à l'élection si l'un des membres de sa famille travaille pour l'organisation Miss France. Ma fille a 6 ans et, pour le moment, elle rêve plutôt d'être boulangère, astronaute ou Reine des neiges ! Quoi qu'il en soit, je la soutiendrai dans ses choix", a-t-elle expliqué. Sylvie Tellier n'est pas du genre à aller à l'encontre du règlement du comité, elle qui le respecte à la lettre, ce qui lui vaut d'ailleurs parfois d'être très critiquée. "Mon rôle est de diriger l'organisation Miss France et de faire appliquer les règles. Ce qui me vaut d'avoir une image rigide, parfois très rigide. Mais ça fait partie de mes fonctions", assume-t-elle. Et de reconnaître : "Parfois, c'est difficile !"

Sylvie Tellier est en tout cas très heureuse de faire découvrir son univers à sa petite Margaux. Elle l'avait même emmenée avec elle lors du voyage de préparation des Miss en 2019 à Tahiti. "Elle m'accompagnait partout, assistait au maquillage des candidates, aux séances photos, aux cours de bonnes manières. Elle est rentrée avec des paillettes plein les yeux", avait-elle confié dans une précédente interview pour Ici Paris.

Des souvenirs d'autant plus précieux pour la maman étant donné la période morose actuelle. Entre crise sanitaire et attentats, Sylvie Tellier est forcée d'être transparente avec ses trois enfants, (Oscar, 10 ans, Margaux 6 ans et Roméo, 2 ans). "Je leur explique avec des mots simples, mais le rôle des parents est aussi de les préserver afin qu'ils conservent leur innocence. Je redouble d'imagination pour qu'ils soient heureux et que leur vie soit plus légère que celle des adultes", a-t-elle déclaré dans Closer.

