Sylvie Tellier réagit à l'absence de Rachel Legrain-Trapani à un grand projet Miss France

Litige sur la planète Miss France. Tout a commencé avec la parution du livre de la patronne du comité, Miss France 1920-2020 (Ed. Hors Collection) par Sylvie Tellier, rédigé à l'occasion du centenaire du concours. Alors qu'il fallait résumer cent ans de couronnements, Rachel Legrain-Trapani a estimé n'avoir été que très peu représentée. "C'est comme dans les livres 'Où est Charlie ?', il est forcément quelque part", plaisantait l'ancienne reine de beauté sur Instagram.

Après les blagues, Rachel Legrain-Trapani évoquait "un petit pincement au coeur" à la découverte du livre. "Ça fait mal sur le coup, mais en toute honnêteté, le titre de maman est bien plus beau que le titre de Miss France", confiait-elle à Gala, évoquant ses fils Gianni (5 ans) et Andrea (4 mois).

Face à cette polémique naissante, Sylvie Tellier s'est à son tour exprimé, cette fois au détour d'une interview pour Closer, le 20 novembre 2020. "Je peux comprendre qu'elle aurait aimé être plus représentée, reconnait-elle. Mais ça a été un vrai défi de résumer cent ans en 166 pages... J'ai vraiment tenu à ce chacune soit présente dans l'ouvrage, soit par l'image, soit par le texte. J'ai essayé de toutes les réunir autour d'un même projet. Même si les élections des débuts ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui et que le rôle comme le statut des Miss France ont évolué avec les époques, ce titre et ce coup de baguette magique nous lient". Une réponse très formelle.

Face à cet amont de critiques, son image de femme parfois "trop rigide" ou ceux qui estiment le concours Miss France "archaïque", Sylvie Tellier ne reste pas de marbre. "Bien sûr que les critiques m'affectent, je ne suis pas faite d'acier trempé. Mais je sais aussi prendre de la distance avec cet univers médiatique, car je sais comment il fonctionne. Je prend les attaques à coeur quand elles sont fondées ou qu'elles viennent de personnes auxquelles je suis attachée. Elles me permettent d'évoluer et d'agir mieux", a-t-elle expliqué, toujours à Closer. Peut-être que Rachel Legrain-Trapani aura plus de place dans l'ouvrage du bicentenaire ?

