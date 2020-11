Miss France : Cette animatrice très connue a été élue reine de beauté

À un mois de la prochaine élection Miss France, le magazine Ici Paris a consacré son hors-série à l'histoire du concours. Geneviève de Fontenay, Sylvie Tellier, Elodie Gossuin ou encore Delphine Wespiser... Elles sont nombreuses à avoir accordé des interviews exclusives pour parler de cet événement annuel qui a changé leur vie. Nos confrères ont également retrouvé d'anciennes Miss comme Valérie Pascale, élue Miss France 1986 à l'âge de 17 ans. Les plus jeunes ne se souviennent probablement pas de son règne mais l'ont peut être déjà repérée sur M6, où elle anime depuis vingt-six ans le téléachat de M6 Boutique.

Une carrière à laquelle elle n'était pas destinée puisque Valérie Pascale rêvait de percer en tant que comédienne. Et puis, l'aventure Miss France s'est présentée à elle. "Ma mère avait une agence de mannequin. Geneviève de Fontenay l'avait contactée car elle recherchait des candidates pour participer à Miss Paris. J'étais en coulisses pour préparer les postulantes et ma mère m'a convaincue de passer les présélections", se souvient-elle dans les pages d'Ici Paris. L'animatrice de 52 ans évoque alors une période "assez intense" remplie de bouleversements : "Je venais de mettre ma carrière de comédienne entre parenthèse quand j'ai gagné Miss France. Le bac était en juin. Et ce qui devait arriver arriva : je me suis fait virer du lycée pour absentéisme".

Geneviève de Fontenay "très pénible"

Durant son règne, Valérie Pascale reconnaît ne pas avoir été "la fille modèle" et révèle s'être "parfois frité" avec Geneviève de Fontenay, une personne sympa mais "très pénible car il fallait être irréprochable". Elle raconte : "Je n'avais pas le droit de fumer en public ou de sortir avec un garçon. Et je devais porter mon écharpe en permanence. À vrai dire, ce genre de truc me saoulait." C'est donc tout naturellement qu'elle a refusé de participer à Miss Europe et Miss Monde l'année suivant son couronnement.

Désormais, Valérie Pascale s'amuse encore à regarder l'élection de temps en temps. L'occasion pour elle de constater que beaucoup de choses ont changé. "Pour vous dire, quand je rentrais d'un événement en robe de soirée et que je prenais un taxi, c'est moi qui le payais ! Le comité n'avait ni moyens, ni sponsors. On n'avait pas de cadeaux, de voyage ou de voiture", confie-t-elle. Mais peu importe pour la présentatrice pour qui la vie lui a offert ses plus beaux cadeaux, ses quatre enfants, Maëlys (30 ans), Juliette (24 ans), Louis (23 ans) et Zachary (16 ans). Valérie Pascale est mariée depuis vingt ans avec le père de son dernier enfant.

