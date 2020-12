Sylvie Tellier attaquée par Jean-Pascal Lacoste : elle répond et ça fait mal !

Le public l'a bien compris ces dernières semaines, Jean-Pascal Lacoste ne porte pas sa belle-soeur Sylvie Tellier dans son coeur. A plusieurs reprises, il s'en est pris à la directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation. Lassée par ces attaques, la principale intéressée à réagi au cours d'une interview pour Sud Radio, le 3 décembre 2020.

Les critiques ont débuté fin septembre, lors du passage de l'Agitateur dans Less & The City, sur Radio VL. "Je ne l'ai jamais rencontrée et elle s'est permis de faire une chose... Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit : 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé.' Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête ! Qu'est-ce que ça veut dire 'gens de la télé' ?", s'était-il notamment agacé. Le fiancé de Delphine Tellier s'en est aussi pris à Sylvie Tellier dans Touche pas à mon poste (C8), programme dans lequel il officie en tant que chroniqueur. Mais trop c'est trop. Si fin novembre, Miss France 2002 s'était contentée de dire qu'elle ne le connaissait pas, lors de son passage dans l'émission de Cauet sur NRJ, elle s'est davantage lâchée aujourd'hui.

Sur les ondes de Sud Radio, Sylvie Tellier a tout d'abord répété qu'elle n'avait jamais vu Jean-Pascal Lacoste "Déjà, je ne connais pas cette personne. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. A priori, depuis la rentrée, toutes ses attaques lui ont permis d'être très présent dans un programme sur C8. Bon...", a tout d'abord lancé la blonde de 42 ans. Elle a ensuite précisé qu'elle ne comptait en aucun cas prendre l'initiative de décrocher son téléphone pour l'appeler afin de régler leurs différends. "Je ne sais pas... Quand va-t-on on va recevoir sur un plateau télé un spécialiste d'Enedis qui va dire que j'ai raté mon rendez-vous de changement de compteur ? C'est terrible. On est dans une société où on donne la parole à des gens sans vérifier les informations", a-t-elle ironisé.

Mais Sylvie Tellier a ensuite tenté d'apaiser les choses : "Que Jean-Pascal ait de l'animosité envers moi, je le respecte. Je ne vais pas l'appeler pour savoir pourquoi il ne m'aime pas. Il a le droit. En revanche, il ne faut pas faire croire qu'on se connait et que je refuse un dialogue. Encore une fois, je ne connais pas cette personne." Fort heureusement, elle reçoit aussi des témoignages bienveillants. Dans la rue par exemple, nombreux sont ceux à lui témoigner leur sympathie.