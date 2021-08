Bénédicte Delmas ex-reine de beauté : elle a été la 2e dauphine d'une Miss France culte

On ne présente plus Bénédicte Delmas. Pendant quatorze ans, elle a incarné le rôle culte de Laure Olivier dans Sous le soleil. Présente depuis le tout premier épisode de la fiction diffusée en 1996, elle a partagé l'affiche avec les comédiennes Adeline Blondieau et Tonya Kinzinger. Mais beaucoup ignorent peut-être que l'actrice a d'abord été reine de beauté. En effet, en 1991, elle est élue Miss Côte Basque. Après quoi, elle s'est présentée à l'élection de Miss France 1992, lors de laquelle elle a terminé deuxième dauphine de la gagnante Linda Hardy. Une position qui lui a permis de représenter la France au concours Miss International 1992.

La même année, Bénédicte Delmas poursuit une carrière de mannequin et décroche même un premier contrat prestigieux chez Chanel. Et puis, en 1995, elle est repérée par les producteurs de Sous le soleil, ce qui marque le début de sa nouvelle vie de comédienne. Mais lorsque sonne l'arrêt de la fiction en 2008, Bénédicte Delmas décide encore une fois de changer de voie. "Jouer la comédie me plaisait beaucoup, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'après. La popularité, c'est très pesant. J'avais des sentiments très contradictoires et il fallait être cohérent : soit on est devant la caméra et on ne se plaint pas de ce qui avec, soit on arrête d'être devant la caméra", confiait-elle à Télé Loisirs en 2018.



Ainsi, Bénédicte Delmas est passée derrière la caméra, en tant que scénariste et réalisatrice. On lui doit notamment plusieurs épisodes dans les séries Plus Belle la vie, Section de Recherches, Clem, Tandem, Caïn ou encore Mongeville. Elle a également réalisé le téléfilm Elles... Les filles du Plessis diffusé en 2016 sur France 3 qui a rencontré un grand succès, arrivant à l'époque en tête des audiences avec 4,9 millions de téléspectateurs.