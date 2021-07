Bénédicte Delmas mariée et maman de Lou-Anne : que devient l'ex-star de Sous le soleil ?

Benedicte Delmas a disparu des petits écrans depuis plusieurs années. Mais l'ancienne star de Sous le soleil (TF1) ne chôme pas pour autant depuis. Que devient-elle ?

C'est en 1996 que la femme de 49 ans a été révélée au grand public dans Sous le soleil. Jusqu'en 2008, elle a incarné le docteur Laure Olivier, un personnage très apprécié. Mais après l'arrêt de la série, Bénédicte Delmas n'a plus souhaité poursuivre sa carrière d'actrice. "Jouer la comédie me plaisait beaucoup, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'après. La popularité, c'était très pesant. J'avais des sentiments très contradictoires et il fallait être cohérent : soit on est devant la caméra et on ne se plaint pas de ce qui va avec, soit on arrête d'être devant la caméra. C'est ce que j'ai fait", confiait-elle en septembre 2018 à Télé Loisirs.

Bénédicte Delmas n'a pas quitté cet univers pour autant. Elle est en effet toujours présente sur des plateaux de tournage, mais derrière la caméra cette fois puisqu'elle est devenue réalisatrice et scénariste. Et les portes ne lui ont pas été fermées pour preuve, elle a eu de nombreux projets. Elle eu la chance de travailler sur les séries Plus belle la vie (France 3), Pas de secrets entre nous (M6), Sous le soleil de Saint-Tropez saison 2 (TFX), Section de recherches (TF1), Caïn (France 2), Clem (TF1), Tandem (France 3) ou Mongeville (France 3).

Et, plus récemment, Bénédicte Delmas a rejoint une autre série à succès en tant que réalisatrice : Un si grand soleil (France 2). Cela lui a permis de retrouver son ancienne acolyte Tonya Kinzinger (qui jouait Jessica dans Sous le soleil). La belle blonde de 53 ans n'avait d'ailleurs pas manqué d'immortaliser leurs retrouvailles en vidéo. Ainsi, le 1er juin dernier, ses abonnés Instagram ont pu voir une vidéo sur laquelle elles se prenaient dans les bras et sautaient de joie. "Les retrouvailles avec mon amie Bénédicte Delmas, réalisatrice sur le plateau d'Un si grand soleil...Quelle joie de se retrouver", pouvait-on lire en légende.