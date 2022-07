Bénédicte Delmas (Sous le soleil) : Son mari et père de sa fille Lou-Anne est un célèbre homme de télévision

Si l'amour d'une femme envers elle-même est primordial, celui de ses proches l'est encore plus. Bénédicte Delmas a la chance d'être une maman comblée. Sa fille Lou-Anne a eu 16 ans en début d'année, une adolescente née de ses amours avec l'homme qui partage sa vie depuis plus de 15 ans : Toma de Matteis.

Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, vous avez forcément déjà regardé l'un des programmes sur lesquels il a collaboré en tant que directeur artistique. Toma de Matteis est lui aussi un pilier important de la télévision française puisque c'est en partie à lui que l'on doit les séries Plus belle la vie et Un si grand soleil. Pour la série de France 3, il a d'ailleurs travaillé main dans la main avec son épouse, réalisatrice de plusieurs épisodes entre 2007 et 2013 avant de quitter le navire pour se consacrer à d'autres projets.

Côté pro, Bénédicte Delmas n'est pas en reste non plus. Après avoir fait son temps devant les caméras, l'actrice est devenue réalisatrice. Son premier téléfilm engagé, Elles... Les filles du Plessis, s'est vu récompenser de plusieurs prix dont celui du public au festival des créations télévisuelles de Luchon en 2016. Elle a aussi poursuivi son travail dans les séries telles que Caïn, Mongeville, Clem ou encore Tandem et Le Code, diffusée sur les plateformes de streaming. Entre Bénédicte Delmas et Toma de Matteis, c'est une affaire qui roule. À quand leur comédie romantique ?