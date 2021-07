Miss France 2022 : Melysa Stephenson est Miss Guyane 2021

La nouvelle Miss Guyane 2021, c'est elle ! Élue le 17 juillet 2021 dans la salle du Zéphyr, Melysa Stephenson a gagné sa place pour la prochaine élection de Miss France 2022. Jeune étudiante de 19 ans, la jolie brune est originaire de Rémire-Montjoly et mesure 1m71. En concurrence avec huit autres candidates, Melysa Stephenson s'est démarquée au cours de cette soirée qui comprenait un défilé en robe du soir ainsi qu'un passage en bikini.

Sur son compte Instagram, la jeune femme couronnée par Miss France 2021, Amandine Petit, a révélé plus en détails sa vie, son parcours et ses passions. "En deuxième année de licence de sociologie et en graduate de marketing digital, je travaille et m'épanouis dans le milieu du cinéma, de la mode et de l'événementiel. Dotée d'un esprit créatif, j'aime transmettre et j'aime apprendre. Ce qui me motive, c'est donner de ma personne à ceux qui en ont besoin : actuellement, je suis Présidente de l'association 'La Fabrique à Pépites', dédiée à la jeunesse guyanaise. De nature ambitieuse, j'aime acquérir de nouvelles connaissances et je défends des valeurs telles que la compassion et la patience."