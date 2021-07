Miss France 2022 : Eva Navarro est Miss Provence 2021

La Provence a sa représentante ! Un an après le sacre d'April Benayoum, devenue 1ère dauphine de Miss France 2021 par la suite, c'est Eva Navarro qui a été élue Miss Provence 2021. Il s'agit d'une jolie brune de 19 ans mesurant 1m70, originaire d'Istres et qui suit des études en relations publiques et événementiel.

L'élection a eu lieu ce vendredi 30 juillet à Cogolin, dans le Var, et Eva Navarro s'est démarquée parmi quinze autres candidates. Couronnée en présence d'Amandine Petit et April Benayoum, la jeune femme a confié sur scène être "très fière de représenter (sa) région". Se décrivant comme quelqu'un "de nature pétillante", elle se dit également "attachée aux valeurs transmises par (sa) famille notamment celle de la place de la femme dans notre société". Des déclarations qui ont vraisemblablement convaincu le jury composé, entre autres, de Vincent Lagaf', le maire de Cogolin Marc-Étienne Lansade, et de Sylvie Tellier, cheffe du Comité Miss France.



Eva Navarro promet d'être une concurrente redoutable et surtout très soutenue, elle qui compte déjà plus de 16 000 followers sur Instagram. Il faut dire que ses publications font toujours sensation et la belle Eva a tout d'un mannequin professionnel lorsqu'elle réalise des shootings photos.

Pour l'heure, Eva Navarro peut en tout cas commencer à mesurer la concurrence, puisqu'elle rejoint trois autres reines de beauté dans la course au titre de Miss France 2022, à savoir Mélysa Stéphenson, Miss Guyane 2021 couronnée le 17 juillet dernier malgré les problèmes techniques, Tumateata Buisson, élue Miss Tahiti 2021 en juin dernier et Emma Renucci, sacrée Miss Corse 2021 le 24 juillet.