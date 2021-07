Miss France 2022 : Emma Renucci est Miss Corse 2021

Les élections régionales se poursuivaient ce week-end et c'est Emma Renucci qui s'est démarquée auprès du public pour recevoir à son tour sa première couronne et ainsi espérer devenir la future Miss France 2022. La jeune femme de 18 ans représentera la Corse où elle a été élue samedi 24 juillet 2021, au sein de l'espace culturel de Grosseto-Prugna à Porticcio. La jolie jeune femme succède à Noémie Leca, désignée Miss Corse 2020.

Originaire de Bastia, Emma Renucci mesure 1,76m et poursuit des études scientifiques à l'université Paris-Dauphine. Elle a pour ambition de se faire une place dans le milieu de la finance, un milieu "trépidant où confiance et intégrité sont de rigueur", d'après ses dires lors de son passage sur scène. La jolie blonde aux yeux turquoises a par ailleurs fait part de son souhait de mettre l'accent sur la sécurité routière si elle était élue Miss France, une cause chère à son coeur. "Des raisons personnelles ont renforcé mon envie de défendre avec conviction cette cause et de prévenir sur les risques liés à la dangerosité de la route", a-t-elle déclaré. Emma Renucci oeuvre déjà auprès de l'association Jean-Philippe Martinetti, en hommage au jeune Corse qui a perdu la vie en 2018 dans un accident de la route.

En story Instagram, Emma Renucci a tenu à adresser un message de reconnaissance à sa communauté qui s'agrandit. "Juste un mot, merci. Merci d'avoir cru en moi, merci de me donner l'opportunité de représenter notre île de beauté et merci pour vos messages si touchants. (...) Une belle aventure commence", s'est-elle réjouie.

Amandine Petit, Miss France 2021, était bien évidemment présente pour assister au sacre de cette nouvelle reine de beauté, comme elle l'a été pour Mélysa Stéphenson, Miss Guyane 2021 couronnée le 17 juillet dernier malgré les nombreux problèmes techniques, et pour Tumateata Buisson, élue Miss Tahiti 2021 en juin dernier.