Miss France 2022 : Alarme incendie, coupure d'électricité... une élection régionale vire au cauchemar

Samedi 17 juillet 2021 était organisée la soirée d'élection de Miss Guyane 2021, à Cayenne. Les invités et les participantes étaient au rendez-vous dans la salle Le Zéphyr. La soirée a été particulièrement mouvementée en raison de plusieurs problèmes techniques, au grand dam d'Amandine Petit qui était présente en sa qualité de Miss France 2021 !

Restrictions sanitaires obligent, la cérémonie a été retransmise en direct à la radio par la station Radio Péyi et en live sur leur page Facebook. Mais vers 1h30 du matin, une coupure d'électricité a eu lieu en plein show et elle a duré plus de vingt minutes ! "Coupure électrique actuellement au Zéphyr, nous reprendrons le direct Miss Guyane dans quelques instants", a informé la station de radio sur le réseau social. Et ce n'est pas tout, comme le rapporte France-Guyane, juste après cet incident, une alarme incendie a soudainement retenti dans la salle, faisant naître un léger mouvement de panique dans l'assistance, malgré l'absence de danger puisqu'il s'agissait d'une fausse alerte.