Miss France 2022 : découvrez Ludivine Edmond, Miss Guadeloupe !

Elle a été élue Miss Guadeloupe le vendredi 6 août 2021, lors d'une cérémonie au Palais des Sports du Gosier, qui devait initialement se tenir le 30 juillet. Ludivine Edmond, 20 ans, succède donc à Kenza Andrèze-Louison et aura la lourde tâche de représenter le département guadeloupéen lors du concours Miss France, créé en 1920.

Du haut de ses 1,77 m, Ludivine Edmond suit des études de gestion et comptabilité et souhaite devenir gestionnaire de patrimoine. Elle est originaire de la commune de Gourbeyre, située dans la commune de Basse-Terre. Avec sa peau couleur caramel et ses yeux verts, la jeune femme a su se démarquer grâce à son physique, mais aussi par son discours en faveur de l'inclusion. "Je milite pour la démocratisation de la beauté noire et l'acceptation de nos différences comme une richesse universelle. À mon sens, notre richesse réside dans notre mélanine et la problématique des privilèges, liée à la carnation de peau, pose question", a-t-elle expliqué lors de sa prise de parole.