Miss France 2022 : Qui est Marion Ratié, Miss Languedoc-Roussillon 2021 ?

Avant une pause estivale bien méritée s'est tenue l'élection de Miss Languedoc-Roussillon 2021, le 1er août. A l'origine, elle devait avoir lieu la veille, mais de fortes intempéries ont poussé les organisateurs à la reporter. Pas de quoi jouer sur la bonne humeur et la motivation des candidates. Une nouvelle jeune femme a ainsi été sacrée par Amandine Petit (Miss France 2021) et a donc désormais sa place pour le concours Miss France 2022, qui se déroulera fin décembre.

C'est Marion Ratié qui raflé la mise face à ses 13 concurrentes hier, Après deux heures trente de show sur la place Georges Clémenceau à Beaucaire, dans le Gard, Amandine Petit, qui faisait partie du jury, a eu le plaisir de couronner la jeune femme de 20 ans. Une Beaucairoise originaire de Redessan. "Je n'y crois pas, je n'y ai pas cru jusqu'au dernier moment. Je suis Miss Languedoc-Roussillon, c'est exceptionnel comme sentiment. Cette couronne, ça représente un rêve", a-t-elle confié une fois élue. La Miss entrera en 3e année de classe préparatoire au diplôme de comptabilité et de gestion, au lycée Jules-Guedes à Montpellier à la rentrée. Elle espère ensuite devenir expert-comptable. A moins qu'une éventuelle victoire à Miss France 2022 ne bouleverse ses plans ?

Marion Ratié compte en tout cas tout donner pour remporter le fameux titre comme elle l'a confié au Midi Libre. Un rêve de petite fille puisqu'elle regarde l'élection depuis sa plus tendre enfance. La divine brune se décrit comme "une épicurienne, dynamique et souriante". Quand on jette un oeil à son compte Instagram, on ne peut que la croire. Elle affiche toujours un magnifique sourire et partage ses aventures à la piscine, à la plage ou encore au restaurant. Nul doute que son nombre d'abonnés va grimper en flèche. Tout comme Eva Navarro (Miss Provence), Emma Renucci et les autres prétendantes au titre de Miss France 2022.