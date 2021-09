Miss France 2022 : Qui est Ambre Andrieu, Miss Aquitaine 2021 ?

Les élections régionales se poursuivent pour Amandine Petit et Sylvie Tellier. Et dimanche 5 septembre 2021, c'est la représentante de la région Aquitaine qui a été élue et qui participera à Miss France 2022.

Miss France 2021 et la directrice générale de la société Miss France continuent à sillonner la France afin d'élire les jeunes femmes qui participeront au célèbre concours de beauté, le 11 décembre prochain, au Zénith de Caen. Après les couronnements de Miss Midi-Pyrénées, Miss Réunion ou encore Miss Nouvelle-Calédonie, c'était au tour des candidates pour le titre de Miss Aquitaine 2021 de faire le show. Et, au terme de l'événement qui s'est déroulé au Casino Barrière de Bordeaux, c'est Ambre Andrieu qui a été sacrée.

La belle brune originaire de Bordeaux est âgée de 22 ans. Elle est étudiante en dernière année d'ingénierie en Physique-Chimie mais pas que. Ambre Andrieu est aussi mannequin et présentatrice télé sur Bivouaq'TV, une émission autour de la région Nouvelle-Aquitaine. Deux professions qui lui ont sans doute permis d'être plus à l'aise sur scène.

"Je suis très fière et très heureuse d'avoir gagné. Je pense que c'est mon attitude et mon dynamisme qui m'ont permis de remporter cette couronne", a confié Ambre Andrieu à nos confrères de France Bleu. C'est aussi son beau sourire qui lui a permis de remporter les suffrages : "On dit souvent que je suis un rayon de soleil et avec l'année qu'on a vécue je pense que les gens avaient besoin de bonne humeur et de décompresser."