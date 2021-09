Miss France 2022 : Hannah Friconnet est Miss Midi-Pyrénées 2021

Samedi 4 septembre 2021, une nouvelle Miss régionale a été élue en marge de l'élection Miss France. C'est à Villemur-sur-Tarn, une petite commune de Haute-Garonne, que la cérémonie a eu lieu pour couronner l'ambassadrice du Midi-Pyrénées, à savoir Hannah Friconnet.

À 22 ans, celle qui succède à Emma Arrebot-Natou est originaire de Labruyère, dans le Tarn, et étudie la communication à Toulouse. Elle a expliqué dans son portrait souhaiter se "spécialiser dans le digital et l'influence", ayant une autre passion en parallèle pour la mode. "C'est une grande histoire d'amour depuis toute petite. C'est un monde qui me fascine et qui me plaît depuis toujours", a-t-elle encore confié. Hannah Friconnet espère désormais aller le plus loin possible dans la compétition, toujours munie de ses deux porte-bonheur : une bague qui appartenait à sa mère et un bracelet offert par son père avec l'inscription "Lucky". Des grigris qui lui ont jusque-là bien réussi !

Hannah Friconnet entre officiellement en lice pour décrocher l'écharpe tant convoitée de Miss France 2022. Elle aura face à elle des concurrentes redoutables, dont Dana Virin (Miss Réunion), Emmy Chenin (Miss Nouvelle-Calédonie), Ludivine Edmond (Miss Guadeloupe), Marion Ratié (Miss Languedoc-Roussillon), Eva Navarro (Miss Provence), Emma Renucci (Miss Corse), Mélysa Stéphenson (Miss Guyane) et Tumateata Buisson (Miss Tahiti 2021).

La prochaine élection Miss France aura lieu à Caen le 11 décembre prochain. Une nouvelle confirmée par Amandine Petit le 30 août dernier. En décembre 2010, la ville de Normandie avait déjà eu le plaisir d'accueillir le comité et les prétendantes au titre. À l'époque, Malika Ménard (alors Miss France 2010) avait cédé son titre à Laury Thilleman.