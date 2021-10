Miss France 2022 : Sarah Conan est Miss Bretagne 2021

Dimanche 19 septembre 2021, à Ploemeur, dans le Morbihan, se tenait l'élection de Miss Bretagne 2021. Et c'est la jolie Sarah Conan qui a remporté le titre, ainsi que la couronne et l'écharpe qui vont avec, en présence de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, et Amandine Petit, notre reine de beauté pour l'année !

"Je suis à peine émue parce que je pense que je ne m'en rends pas compte. Je vais enfin pouvoir représenter ce qui est pour moi la plus belle région de France", a déclaré Sarah Conan sur les ondes de France Bleu juste après son élection. Une première étape de passée pour la jolie blonde aux yeux marrons qui espère succéder à la belle Amandine Petit ! Âgée de 22 ans, Sarah Conan est étudiante en communication à Rennes. Et lorsqu'elle n'est pas sur les bancs de l'école, la jeune femme s'adonne à son loisir préféré : les sports nautiques. Wake, paddle, surf... Sur son compte Instagram, elle partage bon nombre de ses sorties en mer rythmées par les vagues.