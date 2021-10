Miss France 2022 : Tumateata Buisson est Miss Tahiti 2021 

Dans moins de deux mois, Amandine Petit, notre reine de beauté actuelle, cédera sa couronne et son écharpe de Miss France à celle qui lui succèdera. Et c'est ainsi que, depuis plusieurs mois, les élections des Miss régionales s'enchaînent. Le 25 juin 2021, à Papeete, c'est la représentante de Tahiti qui a été sacrée ! Et la grande gagnante s'appelle Tumateata Buisson !

La superbe brune est âgée de 24 ans, mesure 1m81 et a déjà un joli CV. En effet, après avoir obtenu une licence pro dans le domaine du marketing et des réseaux sociaux, Tumateata Buisson s'est frayé un chemin comme chargée de communication dans le secteur du tourisme. C'est ainsi qu'elle promeut la beauté et la culture de Tahiti et de la Polynésie française. Lorsqu'elle a été élue Miss Tahiti 2021, Tumateata Buisson n'y a donc vu que la suite logique de son parcours. Et puis, Tumateata "se sent polynésienne" à 100%, de par " des origines asiatiques, un prénom trahitien et un nom français", en bref ce qui "constitue [son] métissage".