Miss France 2022 : Qui est Anna Ousseni, Miss Mayotte 2021 ?

L'élection de Miss Mayotte 2021 s'est tenue jeudi 7 octobre 2021 devant Sylvie Tellier, directrice générale du comité Miss France et Amandine Petit, notre reine de beauté nationale actuelle. Et c'est la belle Anna Ousseni qui a remporté le titre, avec la superbe couronne et la mythique écharpe qui vont avec. La brunette succède à Anlia Charifa, élue l'an passé.

Anna Ousseni a 24 ans, mesure 1m70 et affiche un joli visage de poupée. La jeune femme est diplômée d'un Bachelor en zone import-export et se destinait à un tout autre destin. En effet, elle "ne comptait même pas se présenter à l'élection", comme annoncé sur Instagram. "Hier j'étais très loin d'imaginer que j'aurais osé me présenter à un tel concours un jour. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai réussi cette première étape grâce à vous et à ma détermination, lance-t-elle via son compte sur le réseau social de partage d'images. Je suis tellement fière de pouvoir représenter notre magnifique île, ses valeurs et sa culture à Miss France. L'aventure ne fait que commencer je vous fais de gros bisous."