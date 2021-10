Miss France 2022 : Chloé Galissi est Miss Bourgogne 2021

L'élection de Miss Bourgogne 2021 a eu lieu le dimanche 26 septembre 2021 à Chevigny-Saint-Sauveur. Parmi les 14 jeunes candidates, c'est Chloé Galissi qui a été sacrée par le public et le jury présent. Un jury notamment composé de Marine Lorphelin, Miss Bourgogne 2012 et Miss France 2013, sa soeur Lou-Anne élue Miss Bourgogne 2020, de l'ancien finaliste de la Star Academy Mario Barravecchia (2001) ou encore de la présidente de la société Miss France, Alexia Laroche-Joubert.

À 21 ans et du haut de ses 1m72, Chloé Galissi est originaire de Chalon-sur-Saône et est actuellement étudiante en deuxième année d'un BTS immobilier. En parallèle, elle évolue en tant que mannequin au sein de l'agence VIP Models à Paris. C'est la troisième fois que la jolie brune se présentait au concours de beauté. En 2019, elle avait décroché la place de première dauphine de Sophie Diry. Elle succède désormais à Lou-Anne Lorphelin. "C'est une fierté énorme, c'est la troisième fois que je me présente à l'élection de Miss Bourgogne. J'ai voulu aller au bout de mon rêve et ce soir ça a porté ses fruits. Miss France bien évidemment c'est l'objectif. J'espère que les Bourguignons voteront beaucoup et j'espère quand même qu'après huit ans on la ramènera chez nous en Bourgogne", a-t-elle déclaré au micro de France Bleu après son élection.