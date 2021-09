Lou-Anne Lorphelin en couple : la Miss présente son charmant amoureux

Dimanche 26 septembre 2021, Marine Lorphelin et Lou-Anne Lorphelin assistaient, à Chevigny-Saint-Sauveur, à l'élection de Miss Bourgogne 2021. C'est Chloé Galissi qui a été sacrée reine de beauté et succède ainsi à la charmante Lou-Anne Lorphelin. La jeune femme portera haut et fier les couleurs de sa région à l'élection de Miss France 2022 ! Un super moment partagé sur les réseaux sociaux... et survenu peu après un séjour en amoureux pour Lou-Anne Lorphelin !

Peu avant de retrouver sa Bourgogne natale, Lou-Anne Lorphelin se prélassait sous le soleil italien en bonne compagnie. En effet, sur Instagram, la jeune femme de 24 ans publie quelques photos de ses vacances avec son amoureux, un charmant blond aux yeux clairs, comme elle. Le couple prend la pose à travers la ville, à la place Navone, devant la Fontaine de Trévi, dans un ascenseur... "C'est l'amour à Roma, ah-ouh cha cha cha", lance Lou-Anne Lorphelin en légende, référence au tube L'amour à la plage de Niagara. Et d'ajouter par avance : "Désolée si vous avez la chanson dans la tête ensuite."