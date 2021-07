Marine Lorphelin : Son frère musclé et charmant, Malika Ménard craque !

Après avoir enfilé sa tenue de cycliste pour L'étape du coeur du Tour de France, Marine Lorphelin profite de vacances en famille. C'est en Corse que notre Miss France 2013 passe du bon temps. Son compagnon de longue date Christophe n'est pas de la partie, mais un autre très charmant jeune homme attire l'oeil sur ses photos...

Pas de quoi déboussoler Marine Lorphelin puisqu'il s'agit... de son frère ! Sur une première photo, la reine de beauté de 28 ans s'affiche en short en jean, petit top et maxi panier sur l'épaule devant un superbe paysage. Puis, elle partage une photo exceptionnelle de son frère Enzo, jamais apparu jusqu'alors. Installé sur un petit bateau pneumatique en pleine mer, le jeune homme apparaît en short de plage, torse nu. Cheveux bouclés et bruns, il ne dévoile pas son visage et s'affiche les yeux rivés sur son smartphone.