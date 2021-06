Marine Lorphelin et Dounia Coesens : Charmantes cyclistes au Tour de France

Roland-Garros, Euro 2020, Tour de France : cet été, les amoureux de sport se régalent ! Marine Lorphelin goûte aussi à cette ferveur. Récemment vue dans les tribunes du tournoi de tennis, elle a ensuite grimpé à vélo pour une étape caritative de la course cycliste.

"Encore une nouvelle aventure, nouveau défi aujourd'hui sur le Tour de France", a expliqué Marine Lorphelin à ses près de 920 000 abonnés Instagram. Dans sa story du mardi 29 juin 2021, l'ex-Miss France leur a annoncé sa participation à l'Étape du coeur, une course à vélo caritative en marge du Tour de France, au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. La reine de beauté et les autres coureurs ont rallié Changé à Laval. Craquante en maillot blanc et cycliste rouge, la jolie brune de 28 ans a pédalé les quelques 27 kilomètres qui séparent les deux villes.

Dounia Coesens faisait également partie des coureurs du jour ! L'actrice de 32 ans et héroïne de la série Plus belle la vie a également permis à ses followers Instagram de suivre sa course. Les internautes l'ont félicitée pour son courage et sa bonne volonté en commentant un selfie, sur lequel apparaissent Marine Lorphelin, Inès Vandamme, Justine Hutteau et un petit garçon prénommé Ange, qui a pu bénéficier d'une opération grâce à Mécénat Chirurgie Cardiaque.