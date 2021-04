Koh-Lanta All Stars 2021 : Un gros spoil avant la fin du tournage ? Une candidate intrigue...

Alors que Koh-Lanta, Les Armes secrètes est en pleine diffusion chaque vendredi sur TF1, la production tourne déjà la prochaine édition All Stars du jeu d'aventure. Le casting a même été déjà annoncé. Les téléspectateurs auront la joie de retrouver Claude Dartois, Teheiura, Sam Haliti, Clémence Castel, Karima Najjarine, Alix Noblat, Candice Boisson ou encore Cindy Poumeyrol. Cette dernière a été finaliste de la saison 20 en 2019, finalement remportée par Maud. Et alors sa participation n'était pas vue d'un bon oeil par certains fidèles du programme, la jolie blonde a peut-être spoilé la saison !

À en croire certaines informations, les aventuriers en lice pour cette édition All Stars de Koh-Lanta se sont envolés aux alentours du 8 avril 2021 vers la Polynésie française. Logiquement, les candidats se concentrent sur la survie sur le camp et les efforts physiques sur les épreuves, bien loin de leurs téléphones portables et des réseaux sociaux. Mais Cindy Poumeyrol est de son côté bel et bien active sur Instagram.