Cindy (Koh-Lanta) en sang à cause de sa fille : photo de sa mésaventure

Le 6 juillet 2020, Cindy Poumeyrol a fait un aller-retour Bordeaux-Paris en train dans la journée pour des raisons professionnelles. Et la candidate de Koh-Lanta, la guerre des chefs (2019, sur TF1) n'était pas seule, sa fille Alba (bientôt 9 mois) l'accompagnait. Et on peut dire que le deuxième trajet a été long pour la belle blonde de 31 ans.

En story Instagram, Cindy a tout d'abord dévoilé une photo d'elle, le nez en sang. "Alba qui s'amuse à me mettre les doigts dans le nez. Vie de maman dangereuse", l'a-t-elle commentée. L'épouse de Thomas a ensuite dévoilé une vidéo sur laquelle sa fille lui tirait les cheveux avec ses pieds. "Elle est extraordinaire. Maintenant, elle me tire les cheveux avec les pieds, après avoir joué avec mon nez #mamanbizut", pouvait-on lire.

Une fois de retour chez elle, Cindy a expliqué plus en détail ce qu'il s'était passé. Ses abonnés ont donc appris qu'Alba n'avait pas dormi de la journée. Durant le retour à Bordeaux, la petite fille était donc très excitée : "Le retour compliqué. Alba, impossible de dormir de la journée. Elle était très agitée, même si elle est très cool. Elle veut tout le temps bouger, se mettre debout, ramper. Et à un moment, j'ai voulu l'allonger dans le train pour la câliner, pour qu'elle s'endorme. Et là, elle s'est amusée à me mettre les doigts dans le nez. Je l'ai laissée faire jusqu'à ce que je vois mon nez couler. J'ai touché et j'étais remplie de sang. Après elle s'est amusée à tirer mes cheveux avec ses pieds. Bref, on ne s'ennuie jamais."

Lors de sa venue à Paris, Cindy Poumeyrol a notamment tourné une séquence pour l'émission de TFX Mamans Célèbres à laquelle elle participe depuis la saison 1. Et elle a annoncé qu'elle avait rencontré une nouvelle maman. Mais pour savoir de qui il s'agissait, il faudra patienter jusqu'à la rentrée car l'ancienne aventurière de TF1 n'a rien voulu révéler.