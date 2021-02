Claude Dartois (Koh-Lanta) bientôt de retour à la télé : la prod' confirme et donne des indices

Il a fait sensation lors de ses participations à Koh-Lanta en 2010, 2012 puis 2020 dans L'île des héros. En juin dernier, Claude Dartois avait déchaîné les passions. Ainsi, même si Naoil est ressortie grande gagnante du jeu d'aventure de TF1, lui a gagné bien plus que le chèque de 100 000 euros : il a conquis le coeur des Français. Et pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, Claude fait prochainement son retour à l'antenne.

Mercredi 24 février 2021, lors d'une interview avec nos confrères de Télépro, Alexia Laroche-Joubert a fait quelques confidences sur Koh-Lanta. Mais pas uniquement : la patronne d'Adventure Line Productions, société productrice du jeu, évoque un beau projet avec Claude Dartois. "Cette émission est dans les tuyaux. C'est un projet qui se tourne à l'étranger. On est dans le dépaysement. On reste dans le dépassement de soi", confie-t-elle. Quand retrouvera-t-on l'aventurier emblématique à l'antenne ? Eh bien, pas maintenant... "La mise à l'antenne en 2021 paraît difficile", Covid-19 oblige.

Claude Dartois attendu au casting du Koh-Lanta All Stars

Cette nouvelle devrait ravir les fidèles téléspectateurs de Koh-Lanta, qui attendaient avec impatience le retour de Claude Dartois sur le petit écran. Certains l'attendent également au casting de la prochaine édition All Stars du célèbre jeu d'aventure, prévue pour 2021 à l'occasion du vingtième anniversaire du programme.

Alexia Laroche-Joubert précise que le casting de cette saison spéciale est loin d'être bouclé, il n'a d'ailleurs "pas encore commencé", et que tous les anciens candidats peuvent proposer leur candidature, à l'exception de ceux ayant cédé aux sirènes de la télé-réalité. "On trouve que c'est trop décalé et qu'on va trop loin par rapport à l'esprit d'aventure. Il y a une perte de naturel", estime la productrice de 51 ans.

En attendant cette saison All Stars, Koh-Lanta revient dès le 12 mars 2021 sur TF1, toujours avec Denis Brogniart aux commandes. Cette prochaine édition baptisée Les Armes secrètes promet bien des rebondissements.