Claude (Koh-Lanta) "gêné" par des cagnottes Leetchi : "Là, c'est allé trop loin"

Le 5 juin 2020, le monde s'arrêtait pour les nombreux fans de Claude. Celui qui est surnommé "la légende de Koh-Lanta" par Denis Brogniart ne parvenait pas à gagner sa place pour la finale, laissant la victoire à la grande gagnante Naoil. Horriblement déçus pour leur héros qui a été - selon eux - victime d'une véritable injustice, des fans de l'aventurier ont décidé de créer des cagnottes Leetchi afin de collecter de l'argent pour lui. Le lendemain de la finale diffusée sur TF1, plusieurs cagnottes étaient ainsi actives, l'une d'entre elles étant même intitulée "Pour le Koh-Lanta volé de Claude".

Claude estime qu'il n'a pas à gagner d'argent

Dans l'effervescence, les fans de Claude ont réussi à collecter des sommes conséquentes, l'une des cagnottes recueillant notamment près de 2500 euros. Flatté mais aussi un peu choqué par cet élan de générosité, l'aventurier a toutefois refusé de toucher cet argent. Un membre de la production explique au Parisien : "Claude estime qu'il n'a pas à gagner d'argent parce qu'il n'a pas remporté le jeu et il ne veut pas non plus que des sommes soient détournées en utilisant son nom... Donc il a obtenu que toutes les cagnottes soient annulées et tous les participants remboursés."

Vous êtes incroyables

Un peu plus tard dans la journée, Claude a tenu à remercier encore une fois ses fans dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Très touché, il explique : "Là, c'est allé trop loin avec les cagnottes Leetchi, il y en a des dizaines et des dizaines qui se sont créées, c'est la folie. Franchement, j'admire votre générosité mais je peux pas accepter, c'est trop." Flatté par l'engouement qu'il suscite auprès de son public, il confie : "Je suis gêné de vous dire cela mais je serais encore plus gêné de prendre votre argent donc je ne veux pas de ça du tout. Soyez sympas, Leetchi va tout faire pour vous renvoyer votre argent, en tout cas mille mercis, vous êtes incroyables. Tout ce que vous avez fait là, ça vaut mille fois plus que le gain final et à la limite le titre sur le papier." Remporter le coeur de ses fans vaut décidément tout l'or et toutes les victoires du monde pour Claude, exemplaire jusqu'au bout.