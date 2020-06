Claude (Koh-Lanta) amer ? Il réagit après sa défaite en finale

Je suis très heureux de mon parcours

Sûrement flatté d'avoir reçu de nombreux messages de ses fans, Claude a tenu à leur adresser une vidéo sur Twitter. Face caméra, l'ancien candidat déclare aux téléspectateurs : "Ne soyez pas déçus, vous avez pu suivre le verdict : je ne suis pas l'heureux gagnant de cette édition Koh-Lanta, L'île des héros. En tout cas, je suis très heureux de mon parcours. Je tiens à féliciter Naoil qui est pour moi une belle gagnante et qui représente bien ce que j'attends d'un gagnant de Koh-Lanta. En tout cas, mon parcours il est top, j'ai quand même accru mon nombre de victoires, j'ai préservé ma flamme de l'extinction, ce qui est la chose la plus difficile à faire à Koh-Lanta." Très reconnaissant du "soutien sans faille" de ses fans, il conclut sa vidéo en confiant : "Ce soutien pour moi c'est la victoire la plus belle qu'on puisse obtenir sur Koh-Lanta." Des mots très touchants qui ont dû atténuer la déception des nombreux fans de l'aventurier.