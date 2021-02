Koh-Lanta - Alexia Laroche-Joubert en désaccord avec TF1 : "J'ai imposé une candidate"

Ils sont chaque années nombreux à candidater au casting de Koh-Lanta. Mais très peu s'envolent au bout du monde partager cette folle expérience. Lors d'un live sur Facebook avec nos confrères du média belge Télépro, Alexia Laroche-Joubert fait une confidence surprenante : elle a imposé un aventurier à ses équipes !

En 2019, dans Koh-Lanta, La Guerre des chefs, édition remportée par Maud, les téléspectateurs se souviennent de Cindy. La jeune femme aurait pu ne jamais participer au célèbre jeu d'aventure de TF1. "J'ai imposé Cindy à TF1. Je leur ai dit, c'est très simple, je ne fais plus les castings si vous m'enlevez Cindy", lance la productrice à la tête d'ALP. Finalement, la chaîne a cédé et la jolie blonde, agent immobilier de métier, s'est hissée jusqu'en finale du jeu !

Mais qu'avait-elle de si spécial aux yeux d'Alexia Laroche-Joubert ? "Elle avait une fraîcheur, justement tout ce dont elle a joué, c'est à dire qu'elle apparaissait pour une bimbo écervelée alors qu'elle était beaucoup plus stratège et plus intelligente. Et je trouvais que c'était un pied de nez à tous les préjugés qu'on peut avoir sur des jeunes filles que, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup personnellement."

En prenant les rênes d'Adventure Line Productions, l'animatrice de 51 ans a pris soin d'apporter sa touche personnelle sans dénaturer Koh-Lanta. "La meilleure façon de le faire évoluer c'est de se dire qu'on va pas le faire évoluer. Ça veut dire que quand vous récupérez la direction d'une société qui produit l'un des plus grands programmes de la télévision française, vous faites attention, vous observez et après par petites touches, tout en respectant les fondamentaux dont vous avez bien pris la mesure, vous rajoutez certains éléments, lance-t-elle. Sur les castings, j'ai demandé à y être pour peut-être avoir une perception un peu différente des participants."

Rappelons qu'aujourd'hui, Cindy Poumeyrol a intégré le casting d'une autre émission, Mamans & célèbres. Elle partage devant les caméras de TFX son quotidien de mère de la petite Alba (1 an) au même titre qu'Emilie Nef Naf, Jesta Hillmann ou encoreAurélie Van Daelen. Cindy n'a donc aucune chance de participer à la prochaine édition All Stars de Koh-Lanta, prévue pour 2021, année du vingtième anniversaire du programme phare.